Campanha de David Almeida será coordenada por ex-secretária de caciques do AM

Redação AM POST

A ex-titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS), Regina Fernandes do Nascimento, vai coordenar a campanha do pré-candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). O anúncio foi feito pelo próprio político nesta quinta-feira (10).

Regina comandou SEAS durante as gestões dos caciques amazonenses, os ex-governadores, Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e José Melo (sem partido). Em 2019 ela foi denunciada pelo Ministério Público do Estado (MPE-AM) por improbidade administrativa. Na ação foi pedido ressarcimento ao erário no valor de 15 milhões.

David Almeida revelou que Regina foi sua “primeira chefinha” e que trabalhou como motorista dela no inicio de sua trajetória política. “Eu fui buscá-la para trazê-la ao seu trabalho na Câmara de Manaus. A Regina foi minha chefe, minha secretária e agora vai coordenar minha campanha para a prefeitura de Manaus”, disse o pré-candidato em vídeo publicado nas redes sociais.