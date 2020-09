Candidatura de Amazonino a prefeito de Manaus será oficializada no dia 16 de setembro

Filiado ao PODEMOS, o ex-governador Amazonino Mendes aparece liderando todas as pesquisas de intenção de votos registradas na Justiça Eleitoral e poderá ter seu nome homologado na convenção. A convenção obedecerá protocolo de segurança contra a transmissão da Covid-19. Por isso, será permitida apenas a entrada dos convencionais para o voto, com regras de distanciamento e sem aglomerações. O evento será realizado no dia 16 de setembro das 9h às 17h, na sede do partido, na Rua dos Banibas, nº 2, Conjunto Parque Tropical, Bairro Parque 10 de Novembro.

No edital, o presidente da Comissão Executiva Municipal do PODEMOS, Orleans Murilo Arnaud Araújo, convoca todos os filiados que estiverem em pleno gozo de seus direitos políticos a participarem da Convenção Partidária Municipal.

Além da escolha dos candidatos a cargos eletivos para eleição majoritária e proporcional, os convencionais vão deliberar também sobre o sorteio dos números dos candidatos.

Legado para Manaus

No legado de realizações de Amazonino Mendes como gestor eleito pelo voto livre do povo do Amazonas, se destacam a construção ou reconstrução de quase toda a infraestrutura de saúde da cidade: construiu os hospitais Francisca Mendes, Pronto-Socorro Dr João Lúcio, Joãozinho, os Prontos-Socorros da Criança da Zona Oeste e Zona Sul e o Instituto da Criança, as maternidades Galileia e Nazira Daou, Ana Braga (inaugurada na administração que lhe sucedeu), as Centrais de Medicamentos do Amazonas e do Município, as policlínicas, os Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMIs) e às Crianças (CAICs).

Na educação, também data de suas gestões a maioria das escolas construídas em Manaus e no Amazonas. Uma marca importante nessa área é a criação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), hoje uma das maiores do Brasil, dando aos jovens da capital e do interior a oportunidade de ingressar em um curso superior e também de fazer a pós-graduação. Além da construção de escolas, realizou investimentos na modernização da educação, com a implantação de telecentros e bibliotecas, turnos em tempo integral e oferta de ensino bilingue. Foram disponibilizados notebooks para diretores e docentes, e computadores para os alunos.

Amazonino também implantou os principais programas sociais, como as Farmácias Gratuitas e o Leite do Meu Filho, além das Casonas da Saúde, as Carretas da Mulher, as Carretas Odontológicas, Carretas da Saúde, SOS Vida e o Programa Bolsa Universidade.

Foi o primeiro gestor a se preocupar com a proteção às mulheres. Em sua gestão foi criada a primeira Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, no estado, em 1987. Na sua última gestão como governador, os índices de violência reduziram no Estado, segundo o Atlas de Violência 2020.

Foi de Amazonino a ideia de criar e a construção do Complexo da Ponta Negra com praia permanente (antes o rio subia e a praia sumia). Na área de cultura, na gestões de Amazonino foram criados todos os corpos artísticos do Amazonas existentes até hoje, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento das artes em Manaus: Orquestra Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança; Orquestra de Violões do Amazonas; Amazonas Band; Balé Folclórico do Amazonas (2001); e Orquestra de Câmara do Amazonas (2002). Só o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro já capacitou centenas de jovens, em cursos gratuitos de música, dança, teatro, artes plásticas e cinema, além de formação técnica.

*Com informações da Assessoria de Imprensa