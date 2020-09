Carga com 600 quilos de peixe é apreendida na rodovia AM-070

Redação AM POST



Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), através do Batalhão Ambiental (BPAmb), apreenderam nesta quarta-feira (23/09), por volta das 23h, cerca de 600 quilos de filé de peixe, supostamente piracatinga, que estavam sendo transportados inadequadamente em um caminhão abordado na rodovia Manoel Urbano (AM-070, Manaus-Manacapuru).



Segundo o BPAmb, a carga foi apreendida por estar sem os devidos cuidados de higiene e proteção, como a necessária refrigeração do produto e embalagens adequadas. Além do quê, o responsável não apresentou documentação legal para o transporte e comercialização.



Após ser revistado e alertado sobre os perigos contra a saúde pública que sua ação representava, o responsável, a carga e o veículo foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as medidas cabíveis.

*Com informações da Assessoria de Imprensa