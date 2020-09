Carlos Almeida consegue liminar favorável em ação contra Wilson Lima

Redação AM POST

O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida (sem partido), conseguiu liminar favorável após entrar na última sexta-feira (4) com mandado de segurança contra o governador Wilson Lima (PSC), que decretou exoneração de cargos de confiança remanejados à Casa Civil.

Nesta terça-feira (8), o desembargador Cláudio Roessing, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), suspendeu os efeitos dos decretos do governador. Carlos Almeida acusa Wilson Lima no pedido de perseguição política.

“Entendo que resta configurada a probabilidade do direito do Impetrante, ante a possível afronta aos dispositivos legais mencionados”, afirmou o desembargador na decisão.

Veja trecho da decisão: