Carlos Almeida recorre à justiça para reaver cargos da vice-governadoria

Uma ação na Justiça Estadual escancara as divergências e disputa política na cúpula do governo do Amazonas, iniciada no começo desta semana, quando Carlos Almeida fez o primeiro pedido de mandado de segurança contra Wilson Lima por ter exonerado o secretário-geral da vice-governadoria e ter remanejado mais 8 cargos para a Casa Civil.

Expedida no sábado (12), durante plantão do conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa a liminar determina que sejam suspensas a exoneração e remanejamento de cargos de forma imediata, e considera a ação tomada pelo governador “um ato ilegal e afronta aos princípios basilares do Direito”.