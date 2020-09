Carol Braz retorna ao primeiro escalão do governo Wilson Lima

Redação AM POST

A defensora pública e ex-secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Carol Braz, que também é presidente municipal do partido do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) foi nomeada por ele para o cargo de secretária adjunta da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios.

A nomeação que faz Carol Braz retornar ao primeiro escalão do governo foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última terça-feira (22).

Carol Braz desistiu de disputar vaga para prefeita de Manaus nas eleições deste ano mesmo tendo se emprenhado no período de pré-campanha, chegando até a pedir exoneração da Sejusc para este fim.