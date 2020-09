Redação AM POST

Policiais do 4º Grupamento da Polícia Militar do Amazonas, apreenderam cerca de 385 tabletes de maconha do tipo “skunk” nesta quarta-feira (2), em uma área de mata fechada próximas ao ramal Dona Marta no município de Japurá (distante 952 quilômetros de Manaus).

Conforme a polícia, a carga estava acondicionada em 33 sacolas e estavam em bolsas pretas. Na ação, ninguém foi preso.

O município é conhecido por ser rota de comércio de drogas no Amazonas.