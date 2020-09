Cerca de 95 metros de madeira ilegal são apreendidos em loja de material de construção em Manaus

Redação AM POST

O Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, na tarde desta terça-feira (29/09), apreendeu madeiras ilegais durante fiscalização no depósito de uma madeireira, que funciona também como loja de materiais de construção, no bairro Compensa 2, zona oeste de Manaus.

Foram apreendidos aproximadamente 95 metros cúbicos de madeira serrada de várias espécies e bitolas. O responsável foi questionado sobre o documento de licença para comercialização e exploração econômica de madeira serrada, oriunda de floresta nativa, porém nenhuma documentação foi apresentada.

Diante da ilegalidade, o proprietário foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (DEMA) para os devidos procedimentos legais.

O Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, orienta a população que quem vende, expõe para venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, está cometendo crime ambiental, sendo que seu(s) autor(es) estão sujeitos às penalidades previstas na Lei.

