Cinco pessoas são presas com madeira ilegal em estradas do Amazonas

As equipes do BPAmb realizaram uma ação para combater a extração e o transporte ilegal de produtos de origem florestal. Parte da equipe policial se deslocou ao Km 30 da AM-010, onde foram apreendidos três veículos modelo kombi que estavam transportando pouco mais de 43 MDC de carvão vegetal, equivalente a aproximadamente 10,5 toneladas.

Os condutores das kombis foram detidos e tiveram os veículos e o material florestal apreendidos por não possuírem o Documento de Origem Florestal (DOF).



Simultaneamente, na AM-070, a outra equipe do BPAmb apreendeu no Km 37 dois caminhões que transportavam aproximadamente 29 estéreos de lenha. Por também não possuírem o DOF, os condutores dos caminhões receberam voz de prisão e tiveram os veículos e o material florestal apreendidos.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas à competência do 6º e do 31º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) para os procedimentos legais previstos em lei.

O Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), orientam a população que executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais e/ou de origem florestal sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

*Com informações da Assessoria de Imprensa