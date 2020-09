Com covid-19, Josué Neto diz que está com 25% do pulmão comprometido

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), está com 25% de seu pulmão comprometido por conta da Covid-19. Ele usou as redes sociais para divulgar a informação.

Josué Neto relatou que deu entrada no hospital Samel no último sábado (12) sintomas da doença. O pulmão comprometido foi detectado após tomografia

O parlamentar ainda se recupera de um acidente com jet ski há 50 dias. “Peço a todos que gostam de mim que me ajudem com suas orações e pensamentos positivos”, disse.