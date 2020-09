Confira quem são os pré-candidatos a prefeito de Manaus

Redação AM POST

Foi dada a largada para a disputa eleitoral em busca do substituto do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB). Muitos partidos deixaram para a última hora a definição das chapas e tiveram que correr pois o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), escolheu para esta quarta-feira (16/09) o fim do prazo para realização das convenções partidárias.

Entre muitas articulações e costura de alianças foram definidos nove pré-candidatos que são: Chico Preto (DC), Marcelo Amil (PCdoB), José Ricardo (PT), David Almeida (Avante), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Coronel Alfredo Menezes (Patriotas), Amazonino Mendes (Podemos), Ricardo Nicolau (PSD) e Alfredo Nascimento (PL).

Cotado para entrar na lista o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB), desistiu de sua pré-candidatura a prefeito de Manaus nesta quarta-feira (16) e anunciou apoio a David Almeida. Recentemente os dois testaram positivo para a Covid-19 e estão em tratamento.

Definições e vices

Com discurso ferrenho de direita e contra a velha política, o vereador Chico Preto, foi o primeiro a oficializar no dia 1º de setembro sua pré-candidatura a prefeito tento como vice o tenente-coronel Augusto Cézar.

No dia 6 de setembro, o nome do advogado Marcelo Amil foi oficializado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidato à Prefeitura de Manaus e a professora Dora Brasil como sua vice na chapa. A sigla comunista presidida no Amazonas por Eron Bezerra, optou por seguir sozinha nessas eleições.

O Partido Avante realizou sua convenção no dia 10 se setembro e oficializou a candidatura de David Almeida e Marcos Rotta (DEM) como vice. Essa é a primeira vez que o político disputa a prefeitura de Manaus mas Rotta é o atual vice prefeito da cidade.

A candidatura de José Ricardo Wendling e da assistente social Marklize Siqueira (PSOL), a vice foi lançada no dia 13 de setembro e contou com vídeos de apoio enviadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente do partido Gleisi Hoffmann. Reforçada por um leque de quatro partidos de esquerda – PT, Psol, Rede e PCB –, o bloco de esquerda defenderá uma proposta para a cidade que “mude esse quadro de abandono de Manaus”.

Alberto Neto apresentou o empresário Orsine Júnior (PMN) como seu vice durante convenção do Republicanos, na noite dessa terça-feira (15/09). A candidatura dele recebe apoio do PTB que integra a base do governo Wilson Lima na Aleam.

Nesta quarta-feira (16), prazo final das convenções, alguns partidos definiram seus candidatos. O Patriota oficializou a candidatura do Coronel Menezes juntamento com delegado Rafael Costa e Silva, lançado como vice. O Podemos oficializou a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes tendo como vice o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) e o Partido Liberal (PL) lançou o ex-deputado Federal Alfredo Nascimento e Conceição Sampaio (PSDB) como sua vice.

Os presidentes do Diretórios Municipais do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, e do Progressistas (PP), Dr. George Lins, também foram oficializados, na noite desta quarta-feira (16).

Próximos passos

Em 26 de setembro inicia o prazo para registro das candidaturas e também para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia. Passando essa data começa a propaganda eleitoral.

No dia 27 de outubro os partidos políticos, coligações e candidatos devem divulgar relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

O primeiro turno do pleito está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro.