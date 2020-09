Redação AM POST

Fábio Soares dos Santos, 29, foi encontrado morto na noite deste domingo (20), no quilômetro 12 do Ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial II, zona leste de Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) informou que a vítima estava com as mãos amarradas e seu corpo tem 5 perfurações no rosto, coxa e costas.

Um equipe do Instituto Médico Legal(IML) foi até o local fazer a remoção do corpo da vítima.