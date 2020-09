Corpo de homem que sumiu no Rio Negro é encontrado em Manaus

Redação AM POST

Foi encontrado na tarde desta quinta-feira (24), o corpo do fuzileiro Marcílio César, de 26 anos, que estava desaparecido desde a noite de ontem (23), após pular no rio Negro próximo ao flutuante Abaré Sup, localizado no bairro Tarumã, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Marcílio era natural do Rio de Janeiro, mas morava e trabalhava em Manaus.

Buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros até o corpo ser encontrado na Praia Dourada, localizado no bairro Tarumã.

De acordo com nota do flutuante, o homem estava no local e havia sido barrado na saída por não ter quitado débitos de consumo, na ocasião, ele junto com seus amigos se direcionaram até o caixa, realizaram o pagamento e em seguida inesperadamente o mesmo se dirigiu até a área de embarque, subiu no barco e inadvertidamente pulou na água.