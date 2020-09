Covid-19 aumenta entre jovens e pessoas ricas de Manaus, diz FVS-AM

Redação AM POST

Houve um aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19) entre jovens com idades de 20 a 49 anos e pessoas das classes A e B em consequência das aglomerações em ambientes de lazer em Manaus e descuido com às medidas protetivas contra a doença. A informação é da presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, divulgada durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11).

De acordo com a presidente da FVS-AM, estudo mostra que as pessoas que estão sendo internadas são as que estão se expondo em ambientes de aglomeração.

“Percebemos desprezo pelas medidas de precaução do coronavírus, como distanciamento social de 1 metro e meio; sem lavas as mãos, é como entrar em uma sala pegando fogo. Evitar aglomeração e continuar usando máscara. Ainda não há comprovação se é um vírus mutante”, disse Rosemary.