CPI da Saúde envia aos órgãos de controle pedido de investigação sobre ex-secretários

Ao fim – que considerou “precoce” – dos trabalhos da Comissão decretado nesta terça-feira (29), após falta de quórum na Casa Legislativa, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), deputado estadual Delegado Péricles, apresentou duas recomendações para que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) apurem os fatos praticados por todos os secretários de Saúde do período de 2011 até 2020.

“A CPI da saúde foi ‘enterrada’ e de forma prematura, porque por sucessivas semanas não houve quórum para votação do pedido de prorrogação, algo inédito na história legislativa. Mesmo assim, chegamos à conclusão de que os secretários de saúde das gestões passadas devem ser responsabilizados por esse escândalo dos pagamentos indenizatórios, que ocorre pelo menos desde 2011. Infelizmente não houve tempo para ir mais a fundo. Sendo assim, que órgãos de controle tomem as rédeas desse trabalho, já adiantado, e tomem providências quanto a essas ilegalidades. Esse é o porquê da minha recomendação. Quero garantir a continuidade dos trabalhos da CPI, mesmo que em outras esferas”, justificou o deputado.

Os processos indenizatórios, segundo Péricles, foram os atos ilícitos determinantes para que a saúde do estado “derramasse” milhões em pagamentos ilícitos e superfaturados sem a menor cautela que exige a administração pública.

“Eles não existem de hoje. São processos adotados há muito tempo que já levaram quase cinco bilhões desde 2011, sendo um bilhão e meio só em processos da saúde. É preciso frisar que este é um escândalo bilionário e que atravessou gestões, e só parou por conta da atuação da CPI da Saúde”, concluiu.

Sobre o fim do trabalhos, Péricles lamentou a não votação de sua prorrogação, mas reforçou os resultados que a CPI trouxe para a gestão da saúde. “‘Essa CPI da Saúde entrou positivamente para a história do Amazonas. Em apenas 120 dias investigamos e expusemos fatos que há décadas ninguém havia feito. Forçamos uma mudança de postura, uma mudança na gestão, um freio na corrupção. Encerramos a CPI hoje com saldo positivo, com resultado histórico”, concluiu.

* Com informações da Assessoria de Imprensa