CPI da Saúde indicia ex-titular da Secom, Daniela Assayag, por peculato, organização criminosa e outros crimes

A jornalista Daniela Assayag, ex-secretária de Comunicação do Governo do Amazonas, foi indiciada por peculato, organização criminosa e outros crimes pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, conforme revelou relator da CPI, deputado Fausto Júnior (PRTB) durante leitura do relatório final da comissão na tarde desta terça-feira, 29.

De acordo com o relatório Daniela Assayag usou de seu cargo em proveito de seu marido, o empresário Luiz Carlos Avelino Júnior, acusado de envolvimento na compra superfaturada de respiradores para o Estado e sócio de uma das empresas investigadas pela Polícia Federal no esquema.

Além de peculato a CPI afirma ainda que, Daniela, também está sendo indiciado por advocacia administrativa, Violação de sigilo de proposta de concorrência pública, frustração de caráter competitivo de licitação, fraude em licitação, organização criminosa e atos de improbidade administrativa

Conhecida por ter sido repórter da Rede Amazônica, Daniela Assayag foi uma das mais próximas auxiliares do governador Wilson Lima, que fez carreira como apresentador de televisão. A jornalista foi chefe do político em um programa de uma TV local.

Ela pediu exoneração do cargo de titular da Secom no inicio do mês de julho deste ano e disse que a decisão foi tomada em virtude dos acontecimentos envolvendo seu marido.

Além dela também foram indiciadas outras 49 pessoas, entre empresários, secretários de saúde e servidores do governo do estado. Agora o relatório será encaminhado aos órgãos de controle estaduais e federais, como o Ministérios Público do Amazonas (MP-AM) e Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Controladoria Geral de Estado (CGE) e da União (CGU) e ao Superior Tribunal de Justiça, onde tramita inquérito criminal envolvendo o governador Wilson Lima.