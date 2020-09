Criança admiradora da Polícia Militar ganha presente de PMs em Manaus

Redação AM POST

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram, na tarde desta sexta-feira (04/09), solenidade militar alusiva à valorização da integração social da corporação com a comunidade. Na ocasião, houve homenagem a um menino de 4 anos, admirador da Polícia Militar. O evento ocorreu na unidade da Cicom, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

A tropa recebeu comunitários, entre eles, o menino, que tem o sonho de se tornar policial. A equipe apresentou as dependências do quartel para o pequeno admirador e demais convidados, bem como as viaturas do serviço ordinário da companhia.

Estiveram presentes na solenidade de integração social o titular do Comando de Policiamento de Área (CPA) – Leste, tenente-coronel Cledemir Araújo, e o comandante da 30ª Cicom, capitão Daivison Soeiro, além de membros da tropa.