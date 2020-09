Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, é procurada pela polícia

Redação AM POST

A ex-deputada federal, Cristiane Brasil, filha do ex-deputado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, é alvo da segunda fase da Operação Catarata, realizada na manhã desta sexta-feira (11) que apura suposto desvio em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio de Janeiro.

Cristiane tem mandado de prisão mas até o momento não foi encontrada.

De acordo com o Ministério Público, estima-se que a fraude pode chegar em até R$ 120 milhões dos cofres públicos.