Damares Alves diz que queria entrar no ‘BBB’ para conhecer o ‘Gato Bial’

Na última quinta-feira (17), Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, foi entrevistada no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, e surpreendeu ao fazer uma revelação. Na atração, ela disse que sonhava em entrar no “Big Brother Brasil, reality show do qual Pedro Bial apresentou por muitos anos, e ainda fez um elogio ao jornalista.

“Oi, Bial! Você é um gato! Sabe qual era o meu sonho? Ir para o casa do ‘Big Brother’ só para te ver”, disse Damares.

No bate-papo, a ministra também falou sobre o caso da menina de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo, dizendo achar que ela deveria ter feito cesárea ao invés de abortar, entre assuntos.