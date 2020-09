Dançarino de Manacapuru é elogiado por ator do filme As Branquelas

Redação AM POST

Conhecido nas redes sociais como o “neymar do break”, o dançarino amazonense de Hip Hop, “Tchantcho”, recebeu elogios do ator Terry Crews, conhecido por diversos papeis de destaque, entre eles em As Branquelas e na série Todo mundo odeia o Chris, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O dançarino é natural do município de Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital) e aproveitou a repercussão do vídeo para agradecer ao ator.

“Pra mim é uma imensa satisfação estou até sem palavras para descrever isso só me resta dizer muito obrigado irmão por ser uma pessoa tão legal e muito humilde, muito obrigado por mandar esse vídeo especialmente pra mim”, publicou o rapaz. No vídeo, Terry diz que ama o Brasil e elogia o trabalho do dançarino: “Brasil é o melhor, assim como o bboytchantcho (referindo-se ao username da rede social do rapaz)”.