David Almeida testa positivo para Covid-19 e cancela agenda

Redação AM POST

O pré-candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e suspendeu a agenda de trabalho que iria desenvolver essa semana.

David soube que está infectado com o vírus após realizar exame em uma unidade de saúde da capital por sentir mal-estar.

O médico que atendeu o político recomendou distanciamento social, no entanto, por estar em período eleitoral ele teve contato com muita gente. Medicado, ele está se tratando em casa, com sintomas leves.

“Com o ritmo que estava, seria impossível, não pegar. Agora vou manter as medidas de isolamento social e espero em Deus que vamos voltar bem”, disse.