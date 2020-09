Debate da TV Amazonas com candidatos a Prefeitura de Manaus é cancelado por conta da pandemia

Redação AM POST

Por conta da pandemia da Covid-19 o famoso debate da TV Amazonas com candidatos à Prefeitura de Manaus não vai ser realizado nas eleições municipais deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21) pela emissora que também disse que a decisão em comum acordo com a TV Globo.

Como de costume, as entrevistas são feitas antes do primeiro turno das eleições e tem como o objetivo, ajudar a população a saber as propostas dos candidatos e assim escolher seu candidato ou até mesmo optar por nenhum.

“A decisão visa tão somente evitar riscos de contágio diante do quadro atual que atravessamos”, diz trecho da nota.

O Boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), divulgado nesta segunda-feira (21), confirmou 163 novos casos de Covid-19, totalizando 131.920 casos da doença no Amazonas.