“Debatemos à prosperidade da nossa querida Manaus”, diz Josué após reunião com o presidente do PRTB

O pré-candidato à Prefeitura de Manaus, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), conversou na manhã deste sábado (5), em Brasília, com o presidente nacional/fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Levy Fidelix sobre projetos que podem melhorar a vida do povo manauara.

“Conversamos sobre a responsabilidade com que Manaus precisa ser governada. Debatemos à prosperidade da nossa querida Manaus”, disse Josué Neto.

Pré-candidato à prefeitura

No início desta semana, Josué foi anunciado como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, Josué e o presidente do diretório municipal do PRTB, deputado Fausto Jr. falaram sobre a melhoria no transporte público, segurança, valorização dos servidores públicos e guardas municipais, saneamento básico da capital amazonense, educação, saúde, trânsito e dentre outros assuntos que podem melhorar a vida da população de Manaus.

Brasília

Em Brasília, Josué participou de uma série de reuniões onde tratou de projetos voltados ao desenvolvimento econômico de Manaus e do Amazonas.

O parlamentar esteve com o senador de Roraima, Chico Rodrigues (DEM-RR), com quem conversou sobre a estrada que liga Boa Vista (RR) ao porto de Georgetown (Guiana), que seria uma alternativa mais rápida para escoar a produção das indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM) para os mercados da América do Norte, Europa e Ásia.

Villas Bôas

Josué também teve uma reunião com o assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e conselheiro do presidente Jair Bolsonaro, General Eduardo Villas Bôas, com quem tratou sobre temas importantes para o desenvolvimento do Amazonas, como: BR-319, gás natural, mineração, estrada que ligaria Boa Vista (RR) a Georgetown (Guiana), o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) e fiscalização das fronteiras do Estado com países vizinhos.

Hélio Bolsonaro

Josué Neto também reuniu-se com o deputado federal Hélio Lopes Bolsonaro (PSL), com quem também tratou pautas ligadas ao desenvolvimento econômico do Amazonas, como mineração e a abertura do Novo Mercado de Gás para gerar emprego, trabalho e renda para o povo amazonense.

“Deputado Hélio serviu no Exército Brasileiro, em São Gabriel da Cachoeira. Ele conhece a região do Alto Rio Negro. Falamos sobre desenvolvimento econômico, principalmente, mineração, que é uma pauta do presidente Bolsonaro, utilizar os recursos naturais em favor do povo do Amazonas”, disse Josué, que ressaltou a importância da Reserva Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, onde existe uma jazida de nióbio (ainda não explorada) que vale um trilhão de dólares, cerca de R$ 15 trilhões.

Durante a reunião, Hélio comprometeu-se a apoiar pautas que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas.