Delegado Péricles afirma que não será pré-candidato à prefeitura de Manaus

Leia a nota oficial na íntegra:

Diante do atual contexto político, que envolve a proximidade com as eleições municipais e os anúncios de alianças políticas, sinto-me no dever de trazer a todos meu posicionamento sobre o tema. Entendo que ele responderá a questionamentos direcionados a mim nas últimas semanas e, principalmente, trará à população – quem de fato me importa neste momento – a minha certeza de continuidade ao compromisso firmado quando assumi o cargo de deputado estadual.

Primeiramente, quero dizer que não sou candidato à Prefeitura ou vice-Prefeitura de Manaus. Agradeci muito nas últimas semanas as demonstrações espontâneas que tenho recebido da população e encaro isso como sinal de que estou no caminho certo, de que tenho cumprido minha missão com seriedade e com os resultados efetivos que sempre busquei.

Afirmo que sim, recebi propostas para compor chapas no pleito deste ano, mas declinei a todas porque tenho priorizado o meu mandato.

Sou presidente de uma CPI da Saúde, tenho trabalhado diariamente de forma técnica, séria, isenta. Tudo que divida minha atenção neste momento, ou até mesmo desvirtue meus reais objetivos para a saúde pública do nosso estado, bem como para uma melhor prestação dos serviços para a população, precisa ser desconsiderado. A candidatura foi um desses pontos.

Também não declarei e nem declaro apoio a nenhum candidato ao cargo majoritário em Manaus neste momento, por entender que isso, de igual forma, irá dividir meu foco com o trabalho até aqui realizado.

Creio que até o momento tenho deixado claro que a minha intenção é combater a corrupção enraizada nos bastidores da gestão pública, que tanto tem afundado nosso Estado e vitimizado nossa população. Contraditório e incoerente seria, agora, declarar apoio político à velhas práticas, demonstrar concordância com elas, seja qual for o nível.

Sou um político que neste momento, independentemente de anúncios de apoio partidário aliançado por siglas, sente-se na obrigação de posicionar-se de forma mais veemente no sentido de assegurar à população que não apoio e nem apoiarei velhas práticas. Manterei meus ideais, seguirei com meu mandato, honrando os votos recebidos, sendo do total de 30.573 votos, 27.268 desses confiados pela população de Manaus. Ainda tenho muito a fazer pelo Estado e para isso, não quero amarras.

Agradeço a todos pela lembrança do meu nome, pelo reconhecimento ao meu trabalho e, acima de tudo, reforço que sigo firme, sem esmorecer, por dias melhores para todos nós.

*Com informações da Assessoria de Imprensa