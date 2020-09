Demora no resultado de tomografia faz técnica de enfermagem ser espancada com socos e pontapés

Redação AM POST

Uma técnica de enfermagem denunciou três pessoas que a agrediram com socos e pontapés dentro do Hospital de Campanha (HCamp) de Catalão, em Goiás, após demora do resultado de um exame de tomografia na noite dessa segunda-feira (31).

De acordo com a vítima uma paciente, que estava acompanhada de seu pai e marido, teria ficado irritada com a demora do resultado e os três teriam lhe batido.

“Eu caí porque tinha um biombo atrás. Eu me desequilibrei e caí em cima do biombo. Quando eu caí, ela grudou no meu cabelo, e o pai e o esposo dela me deram chutes na cabeça e nas pernas”, disse a técnica.

As três pessoas não foram encontradas, mas já foram identificadas pela polícia. A técnica em enfermagem teve uma luxação na mão e hematomas na cabeça.