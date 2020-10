Dez pessoas são presas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas

Redação AM POST

Durante patrulhamento realizado entre terça-feira (29/09) e a madrugada de hoje (30/09), a Polícia Militar do Amazonas prendeu dez pessoas suspeitas de envolvimento nos crimes de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo. Ao todo, uma arma de fogo, 276 trouxinhas de entorpecentes e o montante de R$ 1.768 em espécie, ligado às ações criminosas, foram apreendidos. Uma motocicleta e dois carros que possuíam restrição de roubo e furto foram localizados na capital.

Em Manaus, as ocorrências foram registradas nos bairros Cidade de Deus, Cidade Nova, Flores e Jorge Teixeira. No interior, a ocorrência foi registrada em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Nesta quarta-feira, policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam dois homens no bairro Cidade de Deus pelo crime de tráfico de drogas. A dupla estava na rua Andorinha e apresentava atitudes suspeitas. Com eles, foram encontradas 39 trouxinhas de entorpecentes, a quantia de R$ 1.768 em espécie e duas balanças de precisão. Os dois foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na avenida Noel Nutels, para os procedimentos legais.

No Conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, zona norte, policiais da 15ª Cicom prenderam dois homens pelo crime de roubo. A dupla havia roubado clientes de uma Temakeria. Com eles, foram encontrados o carro Fiat Palio, de cor cinza e placa PHF-3J47, e objetos roubados das vítimas. Eles foram levados para o 6º DIP.

Um homem de 23 anos foi detido pelos militares da 30ª Cicom pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Com ele, foram encontradas uma arma de fogo caseira e 11 trouxinhas de entorpecentes. O criminoso foi levado para o 14° DIP que está localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves.

No bairro de Flores, zona centro-sul, uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, de placa PHD-3418, que possuía restrição de roubo, foi recuperada por policiais da 13ª Cicom. O veículo estava abandonado na avenida Torquato Tapajós. A motocicleta foi entregue ao seu proprietário.

Interior – No município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), dois homens foram presos em ocorrências distintas. Na primeira, na rua do Comércio, Distrito de Cacau Pirêra, um homem de 21 anos foi abordado e tentou fugir. Ele foi flagrado com uma porção grande de cocaína e uma balança de precisão. Já na AM 070, um homem de 29 anos foi preso após roubar um ônibus. O infrator foi conduzido para a 31ª Delegacia Interativa Comunitária (DIP).

Veículos localizados:

Honda CG 160, cor vermelha, placa PHD-3418

Fiat Palio, cor cinza, placa PHF-3J47

Volkswagen Polo, cor prata, placa PHP-7636

* Com informações da Assessoria de Imprensa