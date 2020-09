Dupla armada de assaltantes invade agência bancária e rouba clientes no bairro Cachoeirinha

Redação AM POST

Dois assaltantes invadiram na tarde desta segunda-feira (28), uma agência bancária do Bradesco, localizada na avenida Silves, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus e roubaram os clientes que estavam no local.

Segundo a polícia, as vítimas estavam na agência para sacar dinheiro quando foram surpreendidas pelos meliantes. Na ocasião, apenas um entrou no estabelecimento enquanto o outro dava cobertura do lado de fora do banco.

Testemunhas relataram que um dos bandidos entrou na agência e ficou próximo aos caixas eletrônicos, na ação, ele deu voz de assalto e roubou uma quantia em dinheiro que uma das vítimas havia acabado de sacar e um aparelho celular de outro cliente.

Após o crime, os meliantes conseguiram fugir por rumo desconhecido em uma motocicleta de cor preta. A Polícia Civil investiga o caso.