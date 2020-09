Dupla é presa por assaltar em parada de ônibus na zona sul

Redação AM POST

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram na tarde desta quinta-feira (10/09), um homem de 20 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos, por roubo, na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Os policiais se depararam com um jovem correndo da população em plena avenida e segundo informações da população, ele teria realizado um roubo junto com outro homem, a duas mulheres que estavam na parada de ônibus na avenida 7 de Setembro, porém não conseguiram fugir do local e foram perseguidos e alcançados pela população que presenciou o fato.

Um dos infratores sofreu algumas escoriações e foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento da Colônia (SPA), o adolescente nada sofreu, após os procedimentos médicos, ambos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos cabíveis.