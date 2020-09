Dupla é presa por matar e jogar corpo da vítima no rio, em Anamã

De acordo com o delegado Clodomir Sobrinho, titular da 81ª DIP, o infrator foi preso em um flutuante, nas proximidades do local onde o crime foi cometido. Na ocasião do delito, Altair e o comparsa dele, identificado como Madson Lima de Oliveira, que já foi preso pelas equipes policiais, adentraram à residência da vítima, com o intuito de roubar pertences.

Conforme o delegado, diligências realizadas para apurar o caso apontam que a dupla teria invadido o flutuante onde Valdemir morava, e o abordado violentamente, exigindo dinheiro. Entretanto, a vítima alegou que não tinha nenhuma quantia, apenas peixes.

“No momento do crime, os infratores colocaram os pescados e Valdemir, que nessa altura já havia sido amarrado, em um bote que pertencia à vítima. Em um certo ponto do rio, ‘Dantas’ esfaqueou a região do pescoço de Valdemir, e logo em seguida o atirou no rio”, informou Sobrinho.

A autoridade policial destacou, ainda, que a dupla teria planejado vender os peixes em uma outra localidade, mas a embarcação de pequeno porte ficou sem combustível. Por conta disso, os infratores resolveram deixar o bote de volta no flutuante.

Investigação

O delegado Clodomir explicou, também, que assim que tomaram conhecimento do fato, as equipes foram mobilizadas com o intuito de encontrar o paradeiro dos infratores. No mesmo dia em que o crime foi cometido, agentes da 81ª DIP e policiais militares conseguiram prender, em flagrante, Madson Lima de Oliveira, 23, no bairro Centro, na sede de Anamã.

“Depois da prisão do primeiro envolvido, nós prosseguimos com as diligências, e, após ser constatada a participação de ‘Dantas’, ingressamos com o mandado de prisão em nome dele. Além disso, solicitamos a conversão do flagrante de Madson, para que ele continuasse preso preventivamente”, disse o titular da 81ª DIP.

A ordem judicial em nome da dupla foi expedida, nesta terça-feira (8), pela juíza Silvânia Corrêa Ferreira, da Comarca de Anamã.

Procedimentos

Os infratores foram indiciados por latrocínio. Após os trâmites na delegacia, eles foram encaminhados para a unidade prisional do município, onde ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da Assessoria de Imprensa