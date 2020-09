Dupla é presa por roubar carro de motorista de aplicativo em Manaus

Por volta das 15h, o motorista, de 28 anos, aceitou uma corrida no Porto de Manaus, no Centro da cidade. Ao chegar à avenida Arquiteto José Henrique, no bairro Santa Etelvina, os suspeitos anunciaram o roubo, abandonando a vítima na via. O motorista acenou para um veículo que passava pelo local e começou a seguir os infratores. No meio do caminho, a vítima encontrou uma viatura, que deu início à perseguição.

Os suspeitos ainda pararam em uma padaria para cometer outro roubo. Ao perceber a aproximação da viatura, Ramon tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso, minutos depois, por policiais da Rocam Motos. O adolescente tentou fugir no veículo roubado, mas também foi interceptado pela guarnição da 26ª Cicom.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 22 com três munições intactas e R$ 24 em espécie, além de recuperar o veículo roubado. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ramon, que já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, foi flagranteado por roubo e corrupção de menores. O adolescente que já possui passagem por ato infracional análogo à receptação foi, posteriormente, levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

*Com informações da Assessoria de Imprensa