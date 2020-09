Dupla é presa por roubo no bairro Tarumã

Redação AM POST

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, neste domingo (27/09), uma dupla de infratores no bairro Tarumã. O motivo foi o roubo de uma motocicleta.

A guarnição foi acionada por um cidadão que havia tido sua motocicleta (modelo Honda Bros – placa NOX – 0155) roubada por dois indivíduos armados com pistolas. O crime ocorreu na avenida da Floresta, Vivenda Verde, no referido bairro.

De imediato, os policiais fizeram um cerco na área. Em determinado momento, eles avistaram os dois homens na motocicleta e começaram o acompanhamento. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos colidiram contra um veículo particular.

Um dos infratores foi detido na hora com uma pistola 840 (calibre 40), contendo 13 munições. O outro foi capturado logo depois, na comunidade União da Vitória. Com ele, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo, tipo pistola Glock, e R$ 21 reais.

Diante do exposto, os dois homens, de 28 e 26 anos, foram apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a materialidade, para os procedimentos cabíveis.

