Dupla é presa suspeita de matar homem em Canutama

Redação AM POST

Francisco Sampaio da Silva Neto, 19, e Ronaldo Silva Nascimento, 20, conhecido como ‘Neguinho’, foram presos nesta quarta-feira (02/09), por volta das 11h, em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva pelo homicídio de Pedro de Souza Sobral, que tinha 28 anos. O crime ocorreu nesta segunda-feira (31/08), na rua Manoel Urbano, naquele município.

Conforme a escrivã de polícia Heline Rezende, gestora da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o corpo da vítima foi localizado por volta das 7h30, desta segunda, por uma guarnição da Polícia Militar (PM), após populares informarem às equipes que o corpo de um homem estava no local, com sinais de ferimentos na cabeça. Sendo assim, os policiais se deslocaram até o endereço e constataram que o indivíduo estava morto.

“Iniciamos as investigações e identificamos ‘Neguinho’ e Ronaldo, que estavam consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes com a vítima ao longo da madrugada em que ocorreu o delito. Durante as diligências, localizamos os infratores, que confessaram a autoria do homicídio. Solicitei à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome da dupla, e a ordem judicial foi expedida pela juíza Naya Moreira Yamamuha, da Comarca de Canutama”, explicou a gestora.

Encaminhados para a 62ª DIP, Francisco e Ronaldo foram indiciados por homicídio. Ao término dos trâmites cabíveis, eles irão permanecer custodiados na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.