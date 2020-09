Eduardo e Flávio Bolsonaro vem a Manaus para evento no centro de convenções Vasco Vasques

Redação AM POST

O deputado federal Eduardo (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), ambos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), tem agenda marcada para esta sexta-feira (18) em Manaus para o lançamento do evento Amazone-se, no centro de convenções Vasco Vasques, localizado na zona centro-oeste da capital.

A comitiva conta ainda com participação do presidente da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto e deve chegar a capital no fim da noite desta quinta-feira (17).

Antes do evento os políticos vão turistar pelo Teatro Amazonas. Mais detalhes da agenda dos parlamentares não foram divulgados.