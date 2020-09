“Ela não matou a mãe porque quis”, diz pai de jovem que atirou na própria mãe em Manaus

Entrevistado por jornalistas na porta da DEHS, Amsterdam defendeu a filha e afirmou que ela não tinha intenção nenhuma de matar a mãe. “Eu pedi para minha filha pegar a minha arma que estava debaixo da cama, porque eu iria sair para caçar as 22h. Quando ela foi me entregar a arma, ela acabou disparando sem querer”, declarou.

O homem disse que estava com a esposa no momento do crime e disse que não havia desentendimentos entre mãe e filha. “Eu estava do lado da minha esposa, não houve briga. Quando a arma disparou veio pólvora no meu rosto, mas o chumbo foi todo na mãe dela”, comentou em entrevista coletiva.

Além disso, a testemunha relatou que tanto ele quanto a filha entraram em desespero ao ver a cabeça da vítima estourada.

Escarlet Oliveira Marques continua na Delegacia e deve passar por audiência de custódia.