Em Barcelos, Podemos lança 14 pré-candidatos a vereador e anuncia apoio à reeleição do prefeito Edson Mendes

No evento, que teve a presença do presidente do Podemos em Barcelos, Marlos José, e dos deputados estaduais Wilker Barreto (Podemos) e Sinésio Campos (PT), o prefeito Edson Mendes agradeceu a confiança do Podemos e afirmou que o próximo mandato será de mais feitos para o município de Barcelos.

“Quando eu assumi a campanha vitoriosa em Barcelos, só vendi esperança porque peguei uma prefeitura falida, sem recursos e com dívidas. Foram três anos e meio de mandato ajeitando a casa, acredito que os próximos quatro anos serão de muitas alegrias e coisas boas para a cidade, com a ajuda de uma vice-prefeita parceira e que sabe das necessidades dos barcelenses”, comentou Edson.

Presidente do Podemos no Amazonas, o deputado Wilker Barreto elogiou a gestão do atual prefeito e afirmou que os 14 nomes escolhidos pelo partido para concorrerem ao cargo de vereador estão prontos para fazer o melhor pela primeira capital do Amazonas. “Quando eu vejo um prefeito responsável, que destina cada centavo dos recursos para com o seu povo, vejo um semblante de quem quer o bem. O povo de Barcelos gosta da sua cidade e não quer mais saber do passado escuro. E acreditem, os 14 pré-candidatos estão preparados para fazer a boa política e fortalecer o partido em Barcelos”, disse o parlamentar.

Uarini

Também no domingo, 6, o Podemos lançou a pré-candidatura de 14 nomes que irão concorrer ao cargo de vereador em Uarini, distante 565 quilômetros de Manaus, e apoiará o atual prefeito, Antônio Uchôa (PSD), e vice-prefeito, Hudson (PROS) à reeleição na cidade.

Tabatinga

No sábado, 5, Tabatinga conheceu os 10 pré-candidatos a vereador lançados pelo Podemos para as eleições de 2020. Em convenção partidária, o partido definiu também que apoiará as pré-candidaturas de Saul Bemerguy (MDB) e Plínio Cruz (Republicanos), atuais prefeito e vice-prefeito da cidade, que disputam a reeleição nos cargos.

