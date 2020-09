Em Boa Vista, secretário dos EUA critica Nicolás Maduro e diz que vai derrubar ele do poder na Venezuela

Redação AM POST

Em visita a Boa Vista nesta sexta-feira (18), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez críticas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e afirmou: “Vamos tirá-lo de lá”. Na capital de Roraima, o americano se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Pompeo afirmou que os Estados Unidos querem “representar as pessoas da Venezuela” e que a missão do país é “assegurar que a Venezuela tenha uma democracia”. “Não devemos esquecer que ele está destruindo seu próprio país e também é um traficante de drogas. Está impactando na vida dos EUA. Mas vamos tirá-lo de lá.”

Segundo a embaixada americana no Brasil, o encontro deveria discutir a imigração venezuelana no país. O governo americano declarou que o objetivo dessa visita é “ressaltar o apoio dos EUA aos venezuelanos” e que vai enviar ao Brasil mais US$ 30 milhões para auxiliar no acolhimento dos imigrantes.

Do Brasil, Pompeo segue para Bogotá para se reunir com o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Com esse encontro, ele terá visitado todos os países que fazem fronteira com a Venezuela.

A passagem de Pompeo fez parte de uma agenda com encontros de líderes da América do Sul. Nesta quinta-feira (17), Pompeo visitou Georgetown, capital da Guiana, onde se encontrou com o presidente Irfaan Ali e com o secretário-geral da Comunidade do Caribe, Irwin LaRocque; e Paramaribo, capital do Suriname, onde se encontrou com o presidente Chan Santokhi.

Apenas no Brasil o secretário não terá se encontrado com o chefe de Estado, Jair Bolsonaro (sem partido).

Em 26 de março, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações criminais contra Maduro e outras autoridades venezuelanas. Em abril, o presidente Donald Trump anunciou o envio de navios da Marinha em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico no Caribe.

Maia critica visita de Pompeo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a visita de Mike Pompeo a Roraima a 46 dias para a eleição presidencial dos EUA. Afirmou que o comportamento não “condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia”.

“Como Presidente da Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de reiterar o disposto no Artigo 4º da Constituição Federal, em que são listados os princípios pelos quais o Brasil deve orientar suas relações internacionais”, disse.

Referindo-se às ameaças feita por Pompeo a Maduro, Maia afirmou que é preciso ressaltar os princípios da independência nacional, autodeterminação dos povos, não-intervenção e defesa da paz.

“Patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco deixou-nos um legado de estabilidade em nossas fronteiras e de convívio pacífico e respeitoso com nossos vizinhos na América do Sul”, afirmou na carta.

Fonte: G1