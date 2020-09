Em Manaus, assaltante é procurado pela polícia após roubar motorista de app e esquecer o celular no veículo

Redação AM POST

Um jovem de 20 anos, está sendo procurado pela polícia após roubar um motorista de aplicativo e deixar seu celular cair dentro do carro da vítima. O caso aconteceu noite de segunda-feira (14) na rua Petrolândia, na comunidade Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o suspeito solicitou a corrida com o celular de sua mãe. Na ação, ele deu voz de assalto e levou a renda da motorista, só que por descuido, deixou o celular cair e a vítima conseguiu pegar e entregar a polícia.

A mãe do jovem, proprietária do aparelho apreendido, afirmou que o celular estava com seu filho mas ele não havia retornado para casa.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o rapaz segue sendo procurado.