Em Manaus, corpo é encontrado com um bilhete escrito: “estuprador safado”

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi encontrado morto com um bilhete ao lado falando sobre a motivação do assassinato, na manhã desta segunda-feira (14), no Ramal do Amigos, situado no km 26 da AM-10, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, (distante a 269 quilômetros da capital).

Conforme a polícia, o corpo foi encontrado por populares da região. Informações preliminares apontam que a vítima foi espancada e torturada até a morte, depois foi desovada no local e atropelada.

Junto ao corpo, foi encontrado um bilhete escrito: “estuprador safado” e também havia duas fotos de câmeras de segurança, possivelmente sobre a suposta acusação.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.