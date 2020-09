Em Manaus, criminosos invadem mercadinho e disparam contra funcionário e patrão

Redação AM POST

Dois homens, não identificados, invadiram na tarde desta sexta-feira (18), um mercadinho localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus. Os criminosos atiraram contra duas pessoas, o proprietário conhecido como Bruno, de 33 anos, e o funcionário Leonardo, de 19 anos.

Conforme o delegado do 7° Distrito Integrado Polícia (DIP), Fabiano Rosas, a dupla criminosa chegou a pé e, no momento do ocorrido, estava apenas o empresário e o funcionário no estabelecimento. Não houve testemunha no local para passar alguma informação que ajuda-se a polícia. A possibilidade de latrocínio foi descartada.

Os tiros acertaram a boca do empresário e a cabeça e o peito do funcionário. Até o fechamento dessa matéria não há novas informações do estado de saúde das vítimas.

O 7° DIP segue com as investigações para tentar identificar e localizar os criminosos.