Em Manaus, Eduardo e Flavio Bolsonaro dançam musica “todo maconheiro dá o boga” com equipe do Alerta Nacional

Redação AM POST

O senador Flavio Bolsonaro (Republicanos) e seu irmão Eduardo (PSL), que estão em Manaus desde a última quinta-feira (17), visitaram hoje (21) os estúdios da TV A Crítica, a convite do apresentador do Alerta Nacional Sikêra Jr.

Juntamente com a equipe do programa os filhos do presidente dançaram a música Maconheiro mais conhecida como “todo maconheiro dá o boga”. No Twitter Eduardo disse que Sikêra será o próximo entrevistado de seu programa e brincou com o a música: “Adivinha com quem será o próximo O Brasil Precisa Saber? E que música tocava no momento da foto?”.

Flávio fez elogios à equipe do apresentador. “Visita ao gigante Sikêra Jr na TV A Crítica, em Manaus. Parabéns a toda sua equipe pelo trabalho corajoso e autêntico, levando informação com alegria para milhões de brasileiros!”, escreveu.

A agenda do deputado Eduardo Bolsonaro e do senador Flavio Bolsonaro em Manaus: pic.twitter.com/qpFdRHYGKa — Samuel Pancher (@SamPancher) September 21, 2020

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro foi bastante criticado, por não comparecer hoje ao MPF, para acareação com o empresário Paulo Marinho, sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa (Alerj), que desencadeou o esquema de rachadinhas, envolvendo o senador e o então assessor, Fabrício Queiroz.