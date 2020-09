Em Manaus, jovem desaparece após pegar carro por aplicativo

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ajuda da população para localizar Francicleide Souza da Silva, 24, que desapareceu no dia 21 de setembro deste ano, quando saiu da casa onde mora, na rua Corupá, bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a irmã da desaparecida, Francineide da Silva, relatou que Francicleide saiu de casa por volta das 20h41, em um carro de placa NON-8245, solicitado por meio de um aplicativo de transporte privado urbano. Ainda segundo ela, ambas mantiveram contato por volta das 22h, por um aplicativo de mensagens instantâneas, mas, desde então, não teve mais notícias sobre ela.

A irmã de Francicleide informou, ainda, que ela possui três tatuagens, sendo uma na perna direita e outra na perna esquerda, com o desenho de um laço na cor vermelha; e uma terceira no ombro esquerdo, um coração com os nomes ‘pai’ e ‘mãe’.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Francicleide, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99345-0643, 99152-4754 ou 99348-6563.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.