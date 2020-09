Em Manaus, onze estabelecimentos são fechados por descumprimento de decreto governamental

Redação AM POST

Neste sábado (26/09) e madrugada de domingo (27/09), a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou ação para averiguar o cumprimento do Decreto Nº 42.794, com as novas medidas complementares para enfrentamento da Covid-19 no estado. A ação resultou no fechamento de 11 locais e na autuação de outros seis estabelecimentos que funcionavam de maneira irregular.

No total, foram visitados 22 estabelecimentos situados em diferentes zonas de Manaus. Duas chácaras foram impedidas de continuarem com os eventos previstos. Bares, sítios e clubes foram fechados. Já alguns restaurantes foram, amplamente, orientados a encerrar suas atividades dentro dos horários estabelecidos no novo decreto. A Central Integrada de Fiscalização abordou um total de 40 empreendimentos.

A ação contou com o apoio de servidores da SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública, Defesa Civil, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e de órgãos municipais, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Casa Militar do Município.

* Com informações da Assessoria de Imprensa