Em Parintins, Márcia Baranda diz ter sido enganada com chapa de Juscelino e Nêga abençoada por Wilson Lima

Redação AM POST

A empresária e presidente do Diretório Municipal do MDB em Parintins, Márcia Baranda, disse que se sentiu enganada pelo seu grupo político por não ter sido chamada para participar da definição da chapa dos pré-candidatos a prefeitura do município, Juscelino Manso (PSB) e Nega Alencar (PSC).

A princípio, o encontro ocorreu com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC) que deu a “benção” da chapa. Apesar de ter sido ‘excluída’, Márcia afirma que a relação com Wilson permanece a mesma.

Ela também revelou que sonha em ser prefeita de Parintins. Sobre candidatura própria, Márcia fez mistério e disse apenas que vai estar no processo.

*Com informações do Portal Parintins 24h