Em Parintins, praias serão fechadas e toque de recolher começa às 16h aos domingos

Por orientação do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins, diante dos dados que indicam a permanência em alta dos níveis de contaminação e de internações no município, um novo toque de recolher foi estabelecido na Ilha Tupinambarana, de segunda à sábado, de 20h às 5h, e aos domingos, de 16h às 5h. Praias e bares também serão fechados. A decisão contou com o apoio do polo da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) no Baixo Amazonas, que tem sede em Parintins e integra o comitê.

Presentes à reunião realizada nesta quarta-feira (23), no município, quando as novas deliberações foram definidas, a defensora Gabriela Gonçalves e o defensor Gustavo Cardoso ressaltaram que a medida é necessária diante das inúmeras denúncias de aglomerações em bares, com número de mortes por Covid-19, de casos confirmados e internações em curva ascendente. “A conclusão que chegamos é de que a situação atual do nosso município demanda o recrudescimento no plano de retomada. Desse modo, o fechamento temporário das praias, por exemplo, é uma forma de combater as aglomerações frequentemente denunciadas”, disse Gustavo Cardoso. “As atividades de fiscalização e de conscientização também deverão ser reforçadas”, acrescentou Gabriela Gonçalves.

O novo decreto com o endurecimento das regras, publicado nesta quinta-feira (24) pela Prefeitura de Parintins, diz que o novo toque de recolher passa a vigorar de hoje até o dia 8 de outubro de 2020. Restaurantes, lanchonetes e drogarias poderão funcionar após o toque de recolher apenas em sistema delivery. Permanecem suspensos eventos de qualquer natureza, visitas a hospitais e ao sistema prisional, além de atividades escolares na rede pública e privada.

O decreto também proíbe o funcionamento de “bares, botecos e similares”, permitindo a venda de bebidas apenas por delivery “até o início do horário do toque de recolher”. Além disso, qualquer prática de esporte coletivo também está suspensa. “Fica determinado o fechamento das praias, igarapés, balneários e similares, no âmbito do município de Parintins, em todos os finais de semana”, acrescenta o decreto.

Conforme a Vigilância Sanitária em Parintins, a cidade tinha, até ontem, 4.750 casos de Coronavírus – 655 somente no mês de setembro. Ao todo, 128 pessoas morreram vítimas de Covid-19 no município. Até esta quinta-feira, 56 pessoas estavam internadas em tratamento contra a doença.

De acordo com a Prefeitura de Parintins, “há um grande número de pessoas infectadas cuja faixa etária atual de contaminação por Covid-19 corresponde à idade entre 20 a 49 anos, conforme indicativo do Boletim Epidemiológico expedido pela Vigilância em Saúde”.

