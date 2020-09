Embarcação com 50 mil litros de gasolina acondicionada é apreendida na orla de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), em atuação com o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), juntamente com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães), apreenderam na tarde da última sexta-feira (25/09), aproximadamente 50 mil litros de gasolina, acondicionada em tanque tipo charuto em uma embarcação ancorada na orla de Manaus.

Os policiais militares estavam em patrulhamento fluvial de segurança, na extensão da orla da capital amazonense, em ação pela Operação “Hórus”, quando observaram a embarcação e anunciaram a fiscalização da carga e junto ao responsável.

Após os procedimentos, considerando o alto risco do produto perigoso, que estava em transporte em desacordo com a legislação ambiental, os policiais deram voz de prisão ao responsável, que foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para explicações e providências ao caso.

Com informações da Assessoria de Imprensa