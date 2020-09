Embarcação com cerca de 9,5 toneladas de pescado ilegal é apreendida em Manacapuru

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), atuando pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), juntamente com policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), na madrugada desta quinta-feira (10/09), apreenderam 9,5 toneladas de pescado ilegal e uma arma de fogo, e detiveram dois homens, em ação na orla de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A ação policial militar ocorreu durante desdobramento da Operação “Hórus”, quando as equipes fiscalizavam embarcações na orla daquela cidade da Região Metropolitana de Manaus.

Durante revista em uma dessas embarcações, os policiais encontraram sete toneladas de pirarucu fresco e 1,5 tonelada de pirarucu seco sob 1 tonelada de outras espécies de pescado, sugerindo que o responsável pela carga tinha intenção de burlar a lei do defeso que veta a pesca do pirarucu.

Questionado sobre a procedência e documentação legal da carga, o responsável nada apresentou aos policiais, razão pela qual recebeu voz de prisão, sendo a carga apreendida.

Em outra embarcação de recreio, um homem foi encontrado portando arma de fogo de uso permitido, porém sem a documentação legal. Ele foi detido, sendo o armamento apreendido pelas equipes da PMAM.

Os dois homens, juntamente com a materialidade e a embarcação que transportava os pescados, foram apresentados na Delegacia Regional de Manacapuru, onde as infrações foram registradas para as providências cabíveis aos casos.

O CPAmb/BPAmb orientam a população e trabalhadores de pesca que pescar, transportar e comercializar pescados que se encontram protegidos pelo defeso, configura crime ambiental, sujeitando o responsável às penalidades da lei.

* Com informações da Assessoria de Imprensa