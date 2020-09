Embarcação com pescado ilegal e quelônios é apreendida em Manaus

Redação AM POST

Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), juntamente com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (16/09), em uma embarcação que estava na orla da cidade de Manaus, 93 quilos de pirarucu fresco, 50 quilos de tambaqui e cinco quelônios.

A ação ocorreu durante fiscalização realizada dentro da Operação “Hórus”, por volta das 2h de hoje, quando os policiais abordaram uma embarcação que estava na orla da cidade. Durante as buscas, a equipe encontrou o pescado ilegal das espécies pirarucu (Arapaima gigas), que está no período do defeso e tambaqui (Colossoma macropomum), abaixo do peso permitido, e os quelônios. A responsável pela embarcação foi questionada sobre a procedência do material e a guia de transporte, porém nenhuma documentação foi apresentada.

Diante dos fatos e caracterizados os crimes, todo o material foi apreendido e uma pessoa foi detida e conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. O Comando e o Batalhão Ambiental orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que se encontram em período de defeso configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na lei.

* Com informações da Assessoria de Imprensa