Embarcação é apreendida com simulacros de arma de fogo e armas brancas no Amazonas

Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (GPM), na manhã deste sábado (26/09), realizaram a detenção de um homem que transportava armas em uma embarcação, no município de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus.

Os policiais receberam a denúncia de que um dos tripulantes de uma embarcação tipo lancha, que faz linha Carauari/Tefé/Manaus, estaria transportando drogas.

A equipe foi até a embarcação e fez a abordagem ao suspeito, mas nada foi encontrado. Em seguida, foram realizadas revistas nas bagagens e no setor de encomendas, onde foram encontradas oito armas de fogo do tipo simulacro, sendo uma pistola de pressão com carregador e sem munição, e ainda, 18 facas. Os objetos eram de produção artesanal feitos para simular armas de verdade.

Todo o material apreendido foi conduzido junto com o suspeito para a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil a fim de adotarem os procedimentos cabíveis. As investigações sobre a origem dos objetos produzidos terão continuidade na unidade policial.

