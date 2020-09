Embarcações colidem e deixam passageiros feridos no Amazonas

View this post on Instagram

Testemunhas relataram que quando o barco LB passava pela Ilha do Marrecão, acabou sendo atingido por trás pelo Ingrid Beatriz. Na ação, passageiros foram arremessados um contra o outro e banheiros e cozinha ficaram destruídos. . Para mais informações acesse o LINK NA BIO 🎯✅ @portalampost . #jornalismo #jornalismoonline #acidente #embarcações #manacapuru #AMAZONAS