Empresa Sony anuncia saída da Zona Franca de Manaus

Redação AM POST

A empresa Sony Brasil Ltda, anunciou na manhã desta terça-feira (15), o fechamento de suas operações no Polo Industrial de Manaus (PIM), por considerar “tendências no mercado” e adaptações no ambiente externo. Fato deve ocorrer em março de 2021.

A indústria de produtos eletrônicos como TVs, equipamentos de áudio e câmeras fotográficas, mantinha cerca de 2 mil postos de trabalho até o exercício de 2018.

A Sony afirmou que mesmo com o fechamento de sua fábrica em Manaus, ela continuará mantendo os serviços de garantia e assistência técnica e alguns produtos serão vendidos via distribuidores parceiros.

Com essa decisão, a Zona Franca de Manaus recebe novo fechamento com impacto negativo.